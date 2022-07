Juve, Fagioli e la foto ricordo con Pogba: "Da quando ero bambino"

Nicolò Fagioli si sta dando da fare alla Continassa per cercare di stupire ancora il tecnico bianconero Massimiliano Allegri . Il centrocampista della Juve, che nell'ultima stagione ha indossato la maglia della Cremonese , è tornato alla corte della Vecchia Signora. Se il suo futuro sarà ancora bianconero lo deciderà la società insieme al mister: al momento il gioiellino azzurro si allena con i compagni e seguirà la Juve nella tournée americana. Fagioli ha il contratto il scadenza nel 2023 e nei prossimi giorni è previsto l'incontro tra la dirigenza e il suo entourage per discutere del rinnovo.

Fagioli ritrova Pogba: il post social

In attesa di conoscere il suo futuro, Fagioli si allena con la Juve e con i suoi due nuovi compagni: Pogba e Di Maria. E non a caso, l'ultimo post social del classe 2001 è dedicato proprio a un ricordo legato al centrocampista francese. Sul suo Instagram, Fagioli ha postato due foto con Paul: una dell'allenamento odierno e una di qualche tempo fa, quando Pogba vestiva la maglia della Juve e Nicolò era solo piccolo. "Sin da quando ero bambino", la caption scelta per la foto ricordo. Il post è stato molto apprezzato dai tifosi bianconeri che si sono lasciati andare a una serie di commenti: "Bambini prodigio".