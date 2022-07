Diretta Juve-Chivas Guadalajara (ore 5): probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

LAS VEGAS (Nevada) - La Juve è pronta per iniziare la sua tournée negli Stati Uniti e lo farà all'alba di sabato 23 luglio (ore 5 italiane, 20 in Nevada), utilizzando per la prima volta la divisa away 2022/23. Gli avversari della squadra di Max Allegri sono i messicani del Chivas Guadalajara, che hanno già disputato 4 partite di campionato ma dovranno fare a mano di José Macias, il loro giocatore più importante.