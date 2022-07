Sorpresa, Chiellini a colazione nel ritiro della Juve

La tua ex squadra viene in ritiro nella città dove ora giochi e tu non vai trovarla? Impossibile. E così la Juve si è ritrovata, a colazione, la gradita sorpresa della visita di Giorgio Chiellini, che ha iniziato la sua avventura in Mls con il Los Angeles Fc. Lo stesso ex capitano bianconero ha postato una Storia su Instagram in cui si vede mentre abbraccia diversi ex compagni. In un'operazione nostalgia andata in onda a pochi mesi dalla separazione tra Chiellini e la Juve.