Juve, Allegri show: sfida Vlahovic a piedi nudi e lo sfottò diventa virale

Il siparietto tra Vlahovic e Allegri

In realtà Allegri si intromette nel "duello" tra l'attaccante ed il centrocampista, che incassa anche un bonario insulto dopo un errore ("Wes, hai i piedi che rantolano"). Per dare ai "ragazzini" una bella lezione, l'allenatore sfila scarpe e calzini e si prepara a calciare il pallone a piedi nudi, mentre Vlahovic ripete: "Attento mister, ti fai male, è impossibile!". Invece l'esperto Max prende la mira, calcia e infila la sfera in porta a fil di palo È proprio a questo punto che esclama: "Hey, amico del sole..."

A testimonianza della bella atmosfera che c'è in casa Juve, dopo lo show di Max anche Vlahovic prova a calciare scalzo, riuscendo perfettamente nell'impresa. "Bravo - commenta Allegri - a piedi nudi si calcia meglio". Pronta la risposta di Dusan: "Allora devo giocare così".