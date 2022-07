Parla Allegri da Dallas: "Col Barcellona un ottimo test"

Juve, le parole di Allegri

“Abbiamo fatto un buon allenamento, sono contento del lavoro che stiamo facendo e di come procede la preparazione; potevamo fare più attenzione sui gol, ma va bene così”. Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri al termine della partita amichevole tra Juventus e Barcellona, terminata 2-2. L’allenatore toscano - come riporta il sito ufficiale bianconero - ha successivamente elogiato Moise Kean, autore di una doppietta, ma anche altri giocatori scesi in campo contro i catalani: “Kean ha fatto molto bene, così come Zakaria, che è in crescendo. Bene anche Rovella, che ha giocato 90 minuti e per lui non era facile”.

Juve, le dichiarazioni dei giocatori

Nel post partita hanno parlato anche gli stessi Kean e Zakaria, tra i giocatori più in evidenza secondo lo stesso Allegri.

Così si è espresso l'attaccante bianconero, protagonista del match con una doppietta: "Non è stato facile stasera, faceva molto caldo e abbiamo un po’ pagato il lavoro intenso di questi giorni. Io sto bene, cerco di dare il massimo dovunque mi chieda di giocare il Mister, da esterno o da punta. Di Maria? Ha un altro passo, potrà darci una marcia in più quest’anno".

Il centrocampista della Nazionale svizzera ha invece commentato: "È stato un buon match per noi, un risultato utile per proseguire con fiducia nel nostro percorso di preparazione della stagione. Si può migliorare, ma il ritiro prosegue bene. Sono contento della mia partita, mi sto allenando per questo. Sto trovando anche il giusto feeling con i compagni, con tutta la squadra e con il reparto".