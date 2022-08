Allarme Juve, il centrocampo è da inventare

TORINO - In principio è stato Pogba , ora Szczesny e McKennie : la Juve perde i pezzi. La tournée negli Stati Uniti si conclude nel peggiore dei modi e il riferimento non è esclusivamente alla sconfitta con il Real Madrid, pure preventivabile in un periodo di rodaggio come quello attuale. Dopo aver affrontato i campioni d’Europa, i bianconeri sono ripartiti immediatamente da Los Angeles in direzione Torino e sono saliti sull’aereo con i cerotti. In valigia, un carico infortuni pesanti che rischia di condizionare oltremodo l’avvio della nuova stagione. Non è neppure iniziato il campionato e la Signora è già in piena emergenza. Max Allegri auspicava un avvicinamento di tutt’altro tipo al via delle partite da tre punti, anche perchè erano arrivati diversi segnali interessanti in prospettiva dal campo e dai tre collaudi amichevoli sostenuti oltreoceano. E, invece, il percorso di ricostruzione si fa sempre più ricco di ostacoli e sarà condizionato necessariamente da questi imprevisti.

Altri due infortuni in casa Juve

Non soltanto Pogba, quindi. Le ultime ore di permanenza negli Usa hanno portato altri due contrattempi: un affaticamento agli adduttori per Szczesny e soprattutto una lussazione alla spalla sinistra per McKennie. Allegri aveva annunciato l’esordio dell’americano contro il Real Madrid poche ore prima del match ma il giocatore ha saltato la gara proprio per l’infortunio rimediato nell’ultimo allenamento. La lussazione è stata subito ridotta ma comunque l’assenza non sarà breve: il texano dovrà star fuori almeno un mese. La reale entità dello stop però è tutta ancora da valutare e potrebbe anche essere di durata superiore. Più leggero dovrebbe essere, invece, il problema che ha colpito il portiere polacco; pure in questo caso, però, non vi sono certezze sulle tempistiche del suo rientro e quindi Szczesny potrebbe essere a rischio per l’esordio in campionato.

Meno sei al debutto

Il radar di Allegri è puntato infatti su Ferragosto, il giorno del debutto con il Sassuolo allo Stadium. Mancano due settimane esatte già l’elenco degli assenti sicuri è lungo: oltre agli infortunati di lungo corso come Chiesa (atteso a metà settembre) e Kajo Jorge, mancheranno pure gli squalificati Rabiot e Kean. Con McKennie e Pogba, gli assenti sicuri sono sei, cui si aggiungono i punti di domanda su Szczesny e De Sciglio, che ha saltato la tournée negli Stati Uniti per un problema muscolare. Tradotto: ci sono due reparti in particolare sofferenza, vale a dire il centrocampo e l’attacco. Al netto di innesti dal mercato, più che mai necessari a questo punto, in mediana Max dovrà affidarsi anche ai giovani come Fagioli, Rovella e Miretti mentre, nel reparto offensivo, restano al momento solo Vlahovic, Di Maria e Cuadrado.