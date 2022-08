Juventus-Atletico Madrid: Kean escluso per motivi disciplinari

Moise Kean salta l'amichevole tra la Juventus e l'Atletico Madrid, in programma alla Continassa alle 18 dopo il cambio di sede deciso per le crescenti tensioni in Medio Oriente. Alla base dell'esclusione dell'attaccante azzurro ci sono motivi disciplinari.

Juve: Kean arriva tardi alla convocazione, escluso L'attaccante azzurro è arrivato tardi alla convocazione della partita al centro sportivo bianconero: il giocatore di proprietà dell'Everton, che sarebbe dovuto partire titolare nel tridente con Angel Di Maria e Dusan Vlahovic, ha perso così una buona occasione per mettersi in mostra agli occhi di Massimiliano Allegri, in vista delle prime partite di campionato (anche se non potrà scendere in campo con il Sassuolo, perché è squalificato). Al suo posto in campo Soulé.