Allegri, emergenza totale: otto assenti e due soluzioni tattiche per la Juve

Emergenza Juve. Ad una settimana dall’esordio in campionato, si aggiungono ulteriori problemi per i bianconeri, che perdono per “circa 20 giorni” anche Wojciech Szczesny. Il portiere, uno dei pochissimi a salvarsi nel tracollo in amichevole con l’Atletico Madrid, durante il match di domenica si è procurato una “lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”. Il numero uno polacco salterà quindi certamente almeno le prime tre partite contro Sassuolo, Sampdoria e Roma, lasciando spazio a Perin. La prima opzione per il ritorno in campo è il turno infrasettimanale contro lo Spezia del 31 agosto, altrimenti bisognerà spostare l’orizzonte alla trasferta del 3 settembre in casa della Fiorentina.

Allegri in emergenza totale Piove sul bagnato, insomma. Per il debutto di Ferragosto, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno sicuramente di otto giocatori: oltre Chiesa e Kaio Jorge, da tempo in infermeria, mancheranno infatti pure gli altri infortunati Pogba, McKennie e Akè e gli squalificati Rabiot e Kean. In dubbio sono invece Cuadrado, ancora alle prese con la gastroenterite, e Pellegrini, reduce da una contusione al ginocchio destro.