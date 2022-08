Juve, una Signora sfiga

Non esiste una controprova, naturalmente, in infermeria finiscono anche i giovani, purtroppo. Possiamo porre solo domande e sottolineare ancora una volta che la scelta della Juventus e della maggioranza delle squadre italiane di affidarsi a giocatori svincolati, di ritorno, in prestito, a fine carriera. La Juventus è il simbolo di un movimento che non pensa in prospettiva ma solo all’immediato. Vincere subito, ottenere il massimo risultato nel breve termine, vedere come va e poi ricostruire tra un anno, se occorre e se si hanno le risorse necessarie. E meno male, per la Juventus, che a differenza dei tre campionati precedenti non è avvenuto il cambio dell’allenatore a fine stagione, con l’allontanamento di quello in carica come nel 2019 (via Allegri), 2020 (via Sarri), 2021 (via Pirlo). Un po’ come un anno fa, il club ha scommesso molto sull’uomo in panchina. Certo, la campagna di rafforzamento è stata più ricca in questa lunga estate calda rispetto a quella del 2021, ma ancora una volta pare che il garante unico sia Max Allegri. Garante anche di una squadra che dovrà proseguire in ogni caso, anche dovendo sopportare/supportare le assenze. In questo anno sociale bislacco, diviso, per molti giocatori, in tre campionati, tra apertura, Mondiale e chiusura, gli infortuni, la fatica, la stanchezza saranno sicuramente superiori a quelli di una stagione normale. E bisogna cavarsela con quello che si ha a disposizione. Non vale solo per la Juventus, ma anche per tutte le altre.