Casemiro, Bonucci e il like che scatena i tifosi della Juve

Da poche ore è ufficiale: Casemiro ha lasciato il Real Madrid e adesso è un nuovo giocatore del Manchester United . Il brasiliano dice addio dopo quasi dieci anni con la maglia dei blancos, con cui ha vinto ben cinque Champions League . Una di queste è stata conquistata contro la Juventus , precisamente nel 2017. In quell’occasione, il centrocampista è stato protagonista anche con un gol, quello del 2-1 che ha consentito ai compagni di tornare in vantaggio sui bianconeri, per poi chiudere i conti 4-1.

Juventus, il like di Bonucci scatena i tifosi

Il Real Madrid, per omaggiare Casemiro nel giorno del suo addio, ha pubblicato su Instagram un video col gol del brasiliano proprio nella finale di Cardiff. A sorpresa è arrivato un like del tutto inaspettato, quello di Leonardo Bonucci, capitano della Juventus e avversario dei blancos in quella circostanza. I tifosi bianconeri non hanno certo gradito il gesto del difensore, che dopo quella Champions sfumata per la seconda volta preferì trasferirsi al Milan. Come purtroppo spesso accade in certe situazioni non sono mancati insulti pesanti al giocatore.