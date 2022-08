Juve, Miretti a furor di popolo contro la Roma

TORINO - Miretti, a furor di popolo. È bastato il primo pallone giocato da Fabio contro la Sampdoria, quello che ha avviato in verticale l’azione che ha portato al gol annullato di Rabiot, per scatenare i tifosi della Juve. I social sono stati presto invasi da un diluvio di post in cui invocano una maglia da titolare per il talento bianconero classe 2003, nato e cresciuto nel vivaio fin dall’età di otto anni, nel big match di sabato contro la Roma. C’è evidente bisogno di energia nuova nel cuore della Signora, in quel centrocampo che, in attesa di innesti dal mercato, necessità di qualità, dinamismo, personalità, intraprendenza, visione di gioco. Tutte caratteristiche che Miretti ha già dimostrato di avere nello scorcio finale della passata stagione, quando è stato impiegato da Massimiliano Allegri con sufficiente continuità, e anche nell’avvio dell’attuale campionato. È subentrato due volte dalla panchina (25 minuti contro il Sassuolo e mezz’ora contro la Samp) e, anche grazie a quanto mostrato in allenamento, si è guadagnato la conferma in prima squadra. Niente prestito, lui resterà di sicuro.