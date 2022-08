Subito Milik: “Ciao Italia, mi mancavi”

TORINO - Mancava solo l'ufficialità, è arrivata ieri mattina: Arek Milik è un nuovo giocatore della Juve. Il polacco d'altronde non vedeva l'ora, per anni ha accarezzato il sogno di vestire la maglia bianconera, ora ce l'ha fatta. E non ha nascosto la sua emozione ai microfoni di Juventus Tv: "Sono molto emozionato, è un bellissimo giorno. Sono in una grande squadra, una delle più grandi che esistono. Sono anche felice di tornare in Italia".



Mancava poi solo il transfer e gli ultimi dettagli burocratici per permettere a Max Allegri di provare a trasformare in realtà l'idea di gettarlo subito nella mischia: tutto fatto anche in tal senso nel pomeriggio, oggi Milik sarà regolarmente convocato così da poter scendere in campo contro la Roma. Sicuramente può esserci in programma per lui uno spezzone di partita.

Comincerà quindi dalla Roma l'avventura di Milik con la Juve, altro scherzo del destino considerando quel trasferimento sfumato all'ultimo nel settembre 2020: Milik stava per diventare giallorosso ed Edin Dzeko il centravanti della Juve, poi è saltato tutto e il resto è storia.