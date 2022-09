Juve, Allegri: "Pogba e Chiesa non recuperano questo mese, felice di Paredes"

Allegri: "Pogba e Chiesa non rientrano a settembre"

"Diciamo che sono soddisfatto di questo avvio di stagione perché abbiamo sei punti in più dell'anno scorso - ha spiegato l'allenatore toscano -. Però ne abbiamo lasciati quattro per strada. Per quanto riguarda il mercato la società ha lavorato bene. Sono contento. Ora speriamo di recuperare, sicuramente non in questo mese, Pogba e Chiesa. Però quando saremo al completo potremo fare un bella stagione. Sono fuori anche Rabiot e Szczesny".