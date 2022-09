Pogba, intervento riuscito: il comunicato della Juve

TORINO - Paul Pogba ha deciso di operarsi per risolvere il problema al ginocchio destro che lo afflige dal 24 luglio scorso con l'infortunio rimediato durante il ritiro della Juventus negli Stati Uniti. L'intervento sul centrocampista francese è riuscito perfettamente, come confermato dal club bianconero in un comunicato. Queste le parole della società di Torino: "Questa sera Paul Pogba è stato operato di meniscectomia artroscopica selettiva esterna. L’intervento chirurgico, eseguito dal Prof. Roberto Rossi alla presenza del Responsabile Sanitario della Juventus dott. Luca Stefanini, è perfettamente riuscito". Ora si attende di sapere con precisione quali saranno i tempi di recupero in vista anche del Mondiale di Qatar, Allegri ha già annunciato che lo riavrà a disposizione a gennaio.