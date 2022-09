Juve: Vlahovic eletto dai tifosi come miglior giocatore del mese

Juve, Vlahovic eletto miglior giocatore del mese

"Il vincitore per il mese di agosto è Dusan Vlahovic, che è stato "eletto" dai tifosi bianconeri, che lo hanno votato dopo ogni partita del mese su Juventus.com - è il comunicato del club bianconero -. Quattro gol in quattro partite per Dusan: un inizio eccellente, che i tifosi hanno apprezzato e non poco... Proprio i tifosi avranno l'opportunità di tributargli un grande applauso domenica: prima di Juve-Salernitana, alla fine del riscaldamento, Dusan riceverà il premio di MVP of the Month Powered by FIFA23!". Vlahovic ha segnato una doppietta all'esordio stagionale contro il Sassuolo, poi altre due reti, entrambe su punizione, contro la Roma e lo Spezia. Tutti e quattro i gol sono stati realizzati all'Allianz Stadium.