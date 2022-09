La strategia di Allegri: nove punti per rilanciare la Juve

TORINO - Salernitana, Benfica, Monza: tre vittorie per rilanciarsi in campionato e in Champions League ed arrivare alla sosta con il sorriso. Massimiliano Allegri chiede alla Juve l’ultimo sforzo del primo ciclo di ferro della stagione. Il calendario non conosce soste, ci sono altre tre partite nello spazio di una settimana, ma i bianconeri hanno una grande occasione per svoltare in entrambe le competizioni. Tre pareggi in cinque giornate hanno lasciato la sensazione della missione incompiuta e qualche dubbio di troppo sul gioco e sull’atteggiamento della squadra. Al debutto in Europa è arrivata una sconfitta che, pur preventivabile al cospetto degli extraterrestri Mbappé-Neymar-Messi, non può non far pensare alle opportunità non sfruttate che avrebbero portato ad una clamorosa rimonta e ad un risultato positivo. Ora non si può fallire. Sulla carta, ma soltanto sulla carta, il calendario della serie A, offre una ghiotta doppia chance da non sprecare, quanto meno per mantenere il ritmo dell’Atalanta capolista e di Napoli e Milan che sono immediatamente dietro. Ci sono quattro punti da recuperare alla Dea e due alla coppia che insegue e che si incrocerà nello scontro diretto della prossima settimana. Nel mezzo c’è lo snodo già decisivo per il cammino continentale: la sfida al Benfica, la partita "da vincere", come ha sentenziato Allegri, per non mettere ancora più in salita la strada verso la qualificazione agli ottavi.