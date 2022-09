Monza-Juve diretta: ora LIVE la partita di oggi

La Juve di Allegri non vince fuori casa da 146 giorni . Cercherà di sbloccarsi oggi, ma anche il Monza è a caccia della prima. In questo caso, vittoria in questa Serie A, e sarebbero tre punti storici per i brianzoli, i primi nella massima serie.

Juve a Monza per provare a uscire dalla crisi

Bianconeri incerottati e senza due squalificati per certificare la crisi o uscire dal periodo no. In panchina non c'è Massimiliano Allegri, squalificato e sostituito da Landucci; dall'altra parte, prima sulla panchina dei brianzoli per il nuovo mister Palladino. La Juve si affida a Di Maria e al suo genio per provare a innescare Dusan Vlahovic. Calcio d'inizio alle ore 15.

