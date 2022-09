Juve, Agnelli deve spiegare

No, non è questo il tempo di stare zitti. Pedalare sì, come invoca Landucci, stare zitti no. Ai suoi tifosi imbufaliti che non sanno più a che santo votarsi, che in queste ore martellano di critiche la società, l’allenatore, i giocatori, ora più che mai la Juve deve parlare. Deve spiegare. Deve dire come diavolo sia possibile, da dove nasca, quando finirà questo strazio senza fine di una squadra senza gioco, senz’anima, senza personalità, senza qualità, in campionato e in Champions League. E, dopo le “divertenti” battute di Allegri pre Monza, decisamente improvvide e pure jellate, ora il primo che deve metterci la faccia è Andrea Agnelli. Non per altro, ma per raccontare a milioni di fan le ragioni di questi tre anni di ribaltoni: dopo avere salutato Allegri, ha preso Sarri, ha esonerato Sarri, ha preso Pirlo, ha esonerato Pirlo, ha rivoluto Allegri pagandolo a peso d’oro per quattro anni. Oggi è il presidente della Juve a essere chiamato in causa.