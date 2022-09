Crisi Juve, avanti con Allegri ma ora la società è spaccata: il retroscena

Avanti con Max Allegri. La linea in casa Juve non cambia, il post-Monza scivola via più o meno come il post-Benfica. Anche se la situazione è peggiorata pure in campionato, anche se la squadra sembra se possibile ancora più in crisi. Il partito degli Allegri-out si rafforza e ingrandisce giorno dopo giorno, ma succede soprattutto fuori dalla Continassa. Lì dentro la linea non cambia, si va avanti con Allegri, per scelta e per forza.

Juve, differenti vedute su Allegri dentro la società Proseguire con l'attuale allenatore non significa immobilismo duro e puro. Sono questi, infatti, giorni di riflessione, di confronti, anche di scontri. C'è chi vorrebbe cambiare ora e chi invece è convinto che i conti si facciano sempre e solo alla fine. In questo caso specifico, il tempo dei bilanci definitivi può semmai essere anticipato a novembre, anche se resterebbe comunque giugno l'orizzonte fissato: sempre che la rotta venga invertita sul campo e con i risultati, perché la Juve così com'è non va bene a nessuno, qualcosa va fatto e fatto subito. Solo che questo qualcosa, dovrà riuscire a farlo proprio Allegri secondo quello che è l'esito delle riflessioni effettuate. C'è Pavel Nedved da tempo a guidare la fronda del cambiamento immediato, i suoi sfoghi (anche nei confronti dei giocatori) non fanno più notizia, come il fatto che sia stato lui insieme a Fabio Paratici a spingere per la rivoluzione fallita del biennio targato Sarri-Pirlo. Al contrario, il ritorno di Allegri ha avuto nel presidente bianconero Andrea Agnelli il principale protagonista, lui non avrebbe nemmeno cambiato nel 2019, sempre lui ha condiviso e approvato questo programma quadriennale che non è neppure arrivato al giro di boa. E per quanto anche Agnelli sia a sua volta deluso dell'attuale momento e in assoluto di come si stia sviluppando l'Allegri-bis, il tempo per una nuova rivoluzione non sembra ancora arrivato né particolarmente vicino salvo ribaltoni attualmente non previsti.