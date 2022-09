Bremer, ricostituente Brasile: insegue Juve e Qatar

TORINO - Vitamina Seleção. C’è un sogno chiamato Mondiale da realizzare e la rincorsa di Bremer è partita. Segnatamente da Le Havre, in Francia, dove il Brasile giocherà domani sera in amichevole contro il Ghana. Gleison è all’esordio con la Nazionale verdeoro. Il Ct Tite lo seguiva da tempo, ne ha valutato i progressi negli anni al Torino e ora alla Juve, tanto che il momento della prima convocazione era dietro l’angolo e infatti è scoccato puntuale per gli impegni di questa finestra internazionale. Ora tocca al miglior difensore della scorsa serie A metterci del suo e scalare posizioni nella caccia ad un posto per la missione in Qatar, alle spalle degli intoccabili Eder Militâo, Thiago Silva e Marquinhos. «Sono molto felice per l'opportunità che mi è stata data. Conosco il peso di questa maglia, è il sogno di ogni bambino - ha detto - Mancano solo cinquanta giorni alla Coppa del Mondo e vengo per dare il massimo e prendere il mio spazio Farò del mio meglio per dimostrare a Tite che posso farcela».

Obiettivo Dopo la Juve, quindi, Bremer vuol prendersi anche il Brasile. E dire che avrebbe potuto anche conquistare l’Italia e vestirsi di azzurro, perché può diventare italiano, visto che recentemente si è detto intenzionato a seguire lo stesso percorso di sua moglie Deborah (brasiliana come lui, ma di origini venete) che ha avviato l’iter per ottenere la cittadinanza. Fatto che non era sfuggito anche al ct Mancini che infatti osservava attentamente l’evolversi della situazione. Gleison sarebbe stato convocabile dal 2023 (quando saranno trascorsi cinque anni dal suo arrivo nel nostro Paese), con la condizione naturalmente di non aver mai giocato con il Brasile. Come temuto, però, Tite non ha perso tempo e ha chiamato lo juventino, che ora punta al debutto con la Seleçao nelle due amichevoli con Ghana e Tunisia.