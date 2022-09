Tacconi, nuovi esami in ospedale

Tacconi: "Nuovi esami dopo condizioni cliniche e neurologiche soddisfacenti"

Secondo Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria che sta curando il paziente: "Stefano, dopo un lungo soggiorno presso il presidio riabilitativo, è stato nuovamente ricoverato nella struttura di Neurochirurgia per eseguire un nuovo studio neuroradiologico di controllo programmato con il completamento della chiusura dell'aneurisma che lo aveva portato nel nostro ospedale nella fine di aprile. Le condizioni cliniche e neurologiche sono soddisfacenti, pertanto al termine di questo ulteriore percorso il paziente riprenderà la riabilitazione".

Tacconi e l'amore della famiglia: "Tornerai più forte di prima"

Nel corso dei difficili mesi dopo il malore, il figlio Andrea Tacconi non ha mai mancato di aggiornare, via social, i tanti tifosi di Stefano. L'ultimo post, a inizio settembre su Instagram in cui, fotografato insieme al padre ha scritto: "Tornerai più forte e più in forma di prima, ne sono certo".