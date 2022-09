Juve, Allegri fa la conta: ecco Rabiot e Locatelli

TORINO - La Juve riprende forma. Oggi pomeriggio partirà la settimana di lavoro dei bianconeri che indirizzerà la stagione della squadra di Allegri in serie A e, soprattutto, in Champions. Serve una scossa, serve un cambio di marcia dopo aver toccato il fondo a Monza, il punto più basso della storia recente della Signora; non si può che far meglio. Tradotto, bisogna iniziare per forza a fare risultati e per questa missione arriverà in soccorso di Max anche il recupero di diversi infortunati. La rosa juventina è stata ridotta all’osso dai tanti problemi fisici che si sono susseguiti nelle ultime settimane e che hanno interessato in particolare il centrocampo. Ora sembra essere tornato il sereno e, dall’allenamento odierno in poi, il tecnico conta di ritrovare man mano tutti coloro che nell’ultimo periodo hanno abitato più l’infermeria della Continassa che il campo. C’è bisogno di tutti nel tour del force di dodici partite - dal Bologna alla Lazio, passando per le quattro sfide decisive di Champions - che dovranno rilanciare la Juve.

Chi torna

Si comincia domenica sera con il posticipo contro i rossoblu di Thiago Motta e non sono ammessi altri passi falsi, anche per preparare al meglio l’incrocio decisivo con il Maccabi, decisivo per il cammino in Champions. Max conta di riavere a disposizione almeno quattro pedine fondamentali, in attesa di Chiesa e Pogba: innanzitutto Szczesny in porta, in grande spolvero in questi giorni di Nations League con la Polonia. Fari sul centrocampo, dove si conta sul rientro di Locatelli e Rabiot, che hanno saltato gli ultimi tre impegni prima della sosta (Salernitana, Benfica e Monza) per problemi muscolari. Adesso il peggio sembra alle spalle e da oggi inizierà la rincorsa di entrambi verso il Bologna. Se staranno bene, toccherà a loro, considerando che Paredes sarà alla Continassa non prima di giovedì, insieme a Di Maria (comunque squalificato per due turni dopo il rosso di Monza), visto che giocherà l’ultima amichevole con l’Argentina alle 2 italiane di mercoledì 28, e che dovrà recuperare al meglio dal volo intercontinentale dagli Stati Uniti. Per due recuperi all’orizzonte, c’è un altro stop da mettere in conto. Miretti, infatti, ha rimediato una distorsione alla caviglia destra con la Under 21 ed è rientrato in anticipo a Torino. Ieri non ha sostenuto ulteriori esami di controllo; lo scenario più verosimile è di un recupero per il Maccabi. In mediana, in ogni caso, Allegri avrà anche a disposizione due jolly di riserva come McKennie e Fagioli pronti all’uso. Altro ritorno in vista è quello di Alex Sandro in difesa, pure lui reduce da noie muscolari: anche dal brasiliano ci si attende la svolta, dopo un inizio deludente. La Juve “virtuale”, come sottolineato da Max proprio come conseguenza degli infortuni, sta quindi per ritornare “reale”, anche perché ci saranno pure Cuadrado e Milik, squalificati a Monza. E il bomber polacco è pronto a ricomporre il tandem con Vlahovic, che staserà sfiderà Haaland in Norvegia-Serbia, per la promozione in Lega A di Nations League. La Juve riprende forma.