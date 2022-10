La Juve serba rialza la testa, meglio tardi che mai. Ma ora è vietato fermarsi

Tre gol, tanti quanti non ne segnava da Ferragosto in una partita sola; tre punti; -7 da Napoli e Atalanta capoliste. E ancora: difesa inviolata, come da un mese non le capitava; Vlahovic, Kostic e Milik sugli scudi insieme con Bonucci che a Monza era stato escluso per scelta tecnica ed è finita come sappiamo. La netta vittoria su un Bologna evanescente, poco propenso alla lotta (la prima e unica ammonizione rossoblù è arrivata allo scadere) e incapace di assistere il capocannoniere Arnautovic non deve illudere che la Grande Crisi sia alle spalle. Eppure, considerati i chiari di luna, è provvidenziale per i bianconeri e per i piani di rimonta di Allegri.