Juve, allenamento di scarico per chi ha giocato a San Siro

Domenica mattina di lavoro per la Juve che è “rientrata in serata dalla trasferta di Milano”. Partita che non ha portato punti e ha riproposto vecchi interrogativi su una squadra che non sembra capace di andare oltre una ventina di minuti buoni a partita. Martedì c'è la trasferta in Israele contro il Maccabi Haifa, dunque non si può perdere tempo a piangere.