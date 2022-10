24 luglio 1923. È la data fatidica. Quella che segna la svolta per la Juventus di Torino. E per la famiglia Agnelli. È il giorno in cui il cavaliere Edoardo, dottore in legge, diventa presidente della società bianconera subentrando a Gino Olivetti. La Juve ha già ventisei anni, ma in dote porta un solo trionfo in campionato, quello conquistato nel 1905. Il figlio del senatore Giovanni, fondatore della Fiat, è di poco più grande. È innamorato e ha entusiasmo e idee. «Il matrimonio si fa». Queste le prime righe del libro che ho appena finito di scrivere - dedicato ai cent’anni del matrimonio Agnelli-Juve - e le accompagna la prima di centinaia di foto dello studio di Salvatore Giglio, per quarant’anni fotografo ufficiale della Signora: il Senatore Giovanni Agnelli posa con aria solenne e compiaciuta accanto al giovane figlio Edoardo che non nasconde la felicità con un sorriso furbetto. È il primo di un secolo di sorrisi trasmessi al popolo bianconero dall’Avvocato, dal Dottore, da Andrea…

Juve, Allegri e l'errore del secolo Se non fossi certo della fatidica data trasmessa dalle note ufficiali, sarei tentato di spostarla di un anno. Perché con l’aria che tira, il 24 luglio del 2023 la Juventus potrebbe trovarsi senza scudetto, senza Champions e addirittura assente dalla Coppa ‘23-‘24. Un disastro con rari precedenti. Il presidente Andrea Agnelli ha appena comunicato al suo staff - e agli azionisti - situazione e strategie, soprattutto il futuribile, ma la cronaca incombe e il bilancio in rosso si traduce nel tradizionale, fin banale ballo della panchina, imputato Massimiliano Allegri, il supereroe dei cinque scudetti consecutivi che hanno nominato Andrea recordman della Famiglia che ne vanta complessivamente trentasei. (Per quelli cancellati da Calciopoli, la pratica è ancora aperta, fra una settimana, il 18, sarà il Tar del Lazio a deciderne il destino finale).