Allegri è sconsolato: alla sua Juve ha chiesto solo una cosa. In ballo ci sono 30 milioni

Vincere per restare in corsa per la qualificazione agli ottavi. Vincere per dare un calcio alla crisi, anche in senso economico, visto che il danno del mancato passaggio del girone si può stimare intorno ai 30 milioni di euro. Vincere per dare un segnale forte, dopo l’ennesima batosta stagionale subìta contro il Milan. È un déjà-vu per la Juve, ancora una volta spalle al muro nonostante si sia ancora all’alba del cammino. Gli obiettivi stagionali sono già compromessi, con lo scudetto già lontano dieci punti dopo sole nove giornate e la Champions League in bilico dopo le due sconfitte iniziali. Ora è il momento di concentrarsi sull’Europa e i bianconeri si giocano tutto nei novanta minuti di Haifa. Non c’è alternativa ai tre punti per restare in scia di Psg e Benfica e garantirsi ancora una chance tra due settimane a Lisbona.

In tempi normali, si guarderebbe con maggiore serenità allo snodo decisivo, anche perché una settimana fa il Maccabi non si è rivelato un ostacolo insormontabile. Al contrario, l’attualità racconta di una Juve in piena crisi, sballottata dagli eventi, incapace finora di vincere in trasferta e di offrire garanzie di continuità e di tenuta mentale. Ecco allora che il viaggio in Israele diventa un bivio che spaventa oltremodo, perché potrebbe portare al primo fallimento stagionale.