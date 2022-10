Marchisio e il consiglio alla Juve per uscire dalla crisi: la spiegazione sui social

TORINO - La Juve vive un momento di crisi profonda. A un passo dall'eliminazione in Champions League e ottava in Serie A a -10 dalla vetta occupata dalla capolista Napoli, la 'Vecchia Signora' si lecca le ferite a poche ore dalla pesantissima sconfitta subita in Europa contro il Maccabi Haifa. Ci pensa un ex bianconero di lusso, Claudio Marchisio, a incoraggiare squadra e mister Allegri: "A cosa serve in questo momento sparare sentenze e cercare a tutti i costi un colpevole?" Scrive l'ex centrocampista bianconero sul proprio profilo Instagram. Poi aggiunge: "Anche quando crediamo che nulla funzioni e tutto sembra compromesso, non dobbiamo mai scordarci chi siamo". Lo stesso Marchisio suona la carica e ricorda: "Siamo caduti più e più volte, ma ci siamo sempre rialzati e ogni volta abbiamo scritto la storia".