Juve, cambiare si può. E Zidane merita almeno un tentativo

Andrea Agnelli ha rinviato a fine stagione ogni decisione sul futuro di Allegri. Dal discorso di Haifa, dopo le legnate del Maccabi: "Faccio fatica a pensare a un cambio di allenatore, non è colpa sua se non vinciamo un tackle. Non dipende da un uomo solo, ma da 80-90. Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi che, in questo momento, fanno fatica a girare per strada. Cambiare tecnico? Siamo completamente fuori linea. Non ci sono responsabilità individuali, la Juve le verifiche le ha sempre fatte a fine anno. L'orizzonte temporale è la fine della stagione". Nell'attesa, è interessante constatare come, a livello di top club, in Europa la tendenza in caso di crisi sia decisamente un'altra. Negli ultimi cinque anni, diverse società hanno cambiato guida in corsa scoprendo che l'esonero, per quanto molto doloroso e molto costoso, sia risultato una medicina efficace contro il logorio del calcio moderno. Bayern e Chelsea sono diventati addirittura campioni d'Europa. I tedeschi hanno licenziato Kovac all'inizio dell'annata 2019/2020, nonostante egli avesse vinto Bundesliga e Coppa di Germania nella stagione precedente: Flick, il suo successore, ha addirittura centrato il Triplete. E che dire di Tuchel, fresco di licenziamento dei Blues perché evidentemente colpito dalla legge del contrappasso: prende il posto di Lampard il 25 gennaio 2021, arriva quarto in Premier, ma vince la Champions e poi il mondiale per club.