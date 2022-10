Juve e il giallo dopo la disfatta di Haifa: cosa non torna nella ricostruzione di Allegri sul ritiro

Juve, se ci sei batti un colpo. È il giorno della verità, dopo la vergogna di Champions League, dopo il richiamo alla responsabilità da parte del presidente Agnelli che ha messo tutti spalle al muro e dopo i due giorni di ritiro per «guardarsi negli occhi» e ripartire. Sarà servita la (mini) clausura alla Continassa? Saranno capaci i bianconeri di fare un passo fuori dal baratro? La squadra è ancora dalla parte dell’allenatore? La risposta a questi interrogativi la darà la partita più atipica e meno malleabile che ci sia, il derby, che mai come oggi può trasformarsi in prima tappa della rinascita o in una nuova stazione della via crucis di questa tormentata stagione. Massimiliano Allegri veste i panni del pompiere e spegne tutti i potenziali focolai. Primo: «Il ritiro non era una punizione ma il modo per dare un po’ di ordine perché quando mancano i risultati si vede più nero di quello che è». Secondo: «La squadra non ha mai chiesto di non andare in ritiro, assolutamente no, sono voci infondate».