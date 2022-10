Juve, Pogba pronto per il Mondiale. Ma c’è un’altra speranza

Buone notizie per Didier Deschamps e Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, Paul Pogba sarebbe ad un passo dal rientro in campo. Il centrocampista bianconero sta recuperando dopo l'operazione al menisco effettuata lo scorso 5 settembre e sta forzando per rientrare in tempo per i Mondiali in Qatar.