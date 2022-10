Pogba è tornato in campo con la Juve: tutto sul primo allenamento

TORINO - Prosegue la marcia di avvicinamento della Juventus alla prossima partita di campionato contro l'Empoli dopo la vittoria nel derby, e per Allegri c'è una bella notizia: Pogba è tornato a lavorare parzialmente con la squadra. Il centrocampista bianconero non ha ancora esordito in questa stagione e scalpita per tornare. Sul sito del club bianconero si legge: "Oggi il gruppo ha lavorato in doppia seduta: al mattino si è focalizzato su esercitazioni dedicate allo sviluppo dell'azione e sulle situazioni di gioco per la manovra offensiva. Pomeriggio improntato al lavoro sulla forza su base individuale. Ha lavorato parzialmente con la squadra Paul Pogba. Domani in campo al mattino alla Continassa".