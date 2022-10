Juve, i convocati per l'Empoli: la lista completa

Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocato per la partita della Juventus contro l'Empoli, anticipo del venerdì valevole per l'undicesima giornata di Serie A. il fischio d'inizio della gara dell'Allianz Stadium è alle 20.45. In tv verrà trasmessa in esclusiva in diretta su Dazn e Zona Dazn (canale 214 di Sky).