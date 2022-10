Vlahovic contro Bandinelli, urla e spinte: scintille in campo. Cosa è successo

Una Juve che vince nonostante una prestazione sotto tono del suo bomber. Vlahovic contro l'Empoli soffre: non segna anche se si sbraccia e prova in tutti i modi a raggiungere il suo obiettivo primario. Non è serata però. Capita così che, in una prestazione tutt'altro che entusiasmante, i nervi possano partire e possano scoppiare scintille in campo.