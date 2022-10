McKennie: solo Milinkovic-Savic fa meglio di testa

Contro l' Empoli , McKennie ha segnato di testa il gol del 2-0 per la Juve . Possiamo dire che questa sia davvero la specialità del centrocampista americano, come confermano le statistiche. In questa speciale graduatoria, è preceduto solo da Sergei Milinkovic-Savic , della Lazio , tra l'altro uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri .

Dalla stagione 2020-2021, vale a dire da quando gioca in Serie A, di testa Weston McKennie ha messo a segno cinque reti. Un bottino che lo pone a due lunghezze dal capoclassifica, Milinkovic-Savic, che ne ha fatti invece sette. Questi sono i due migliori centrocampisti in questa specialità: il gol di testa.

Contro l'Empoli, McKennie ha sfruttato il calcio d'angolo battuto magistralmente da Cuadrado, non lasciando scampo a Vicario. In questa stagione, per l'americano è il primo gol segnato in campionato, mentre aveva già messo la sua firma in Champions League nell'1-2 di Parigi contro il Paris Saint Germain. Come? Di testa, naturalmente.