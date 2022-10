Juve, McKennie e Alex Sandro si divertono così durante la rifinitura pre Benfica

La Juventus è a un bivio. Tra poche ore in casa del Benfica deve vincere a tutti i costi per avere ancora una chance di qualificarsi agli ottavi di Champions. Le due vittorie consecutive in campionato comunque hanno tirato un po’ su il morale alla squadra di Allegri, come documenta questo video della rifinitura pre Benfica. McKennie si è divertito a fare uno strano gioco di testa con Alex Sandro. Un inedito sui campi di calcio. La palla doveva rimbalzare a terra una o massimo due volte, una specie di calcio tennis con la testa. Insomma il clima sembra meno pesante in casa Allegri.