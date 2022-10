Juve, Max e lo spettro della bocciatura

La Juve si gioca 30 milioni: bivio Champions

Lo avremmo declassato tutti, non solo Lele Adani e Antonio Cassano. Quando cerchi di spostare le colonne d’Ercole, può succedere che siano loro a spostarti. Allegri è uno dei rari tecnici al mondo ad aver rifiutato il Real Madrid. Per paura? Peggio: per pigrizia. Il meglio l’ha dato. Durante il quinquennio (2014-2019) dal quale ricavò 5 scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe e 2 finali di Champions, il mensile britannico lo collocò in alto: al quinto posto nel 2015, al sesto nel 2016, al terzo nel 2017, al quarto nel 2018. Le classifiche sono soggettive, ma è difficile che raccontino realtà (troppo) lontane dalla verità. A meno che il sinedrio londinese, sobrio a ottobre, in passato non fosse un’accolita di ubriachi. Difendere un indifendibile non significa smontare una carriera e ricostruirla seguendo gusti di parte, non necessariamente della parte giusta. Allegri è un toscano strano, più abulia che utopia, un livornese che non si è mai sentito allenatore, parole sue, un tipo che si ciba di scintille, di intuizioni, a patto che la rosa sia ben assortita: e se più guarnita delle altre, evviva. L’ideale staffettista post Antonio Conte, così come Fabio Capello lo fu dopo Arrigo Sacchi e Simone Inzaghi dopo Conte, ancora. Non sarà mai un creatore e, dettaglio cruciale, non è più quello che portò il Sassuolo dalla C alla B e il Cagliari da cinque sconfitte al nono gradino. Persino José Mourinho gli fece i complimenti. Al Milan trovò Zlatan Ibrahimovic, con cui vinse il primo dei suoi sei titoli, regalò l’unico a Cassano, il Torquemada che non gliene perdona una, e condusse Antonio Nocerino, di professione mediano, a 10 gol su azione.