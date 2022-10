Caso plusvalenze, la Juve si difende: ecco il comunicato

TORINO - "Juventus rimane convinta, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società con l’ausilio dei propri consulenti e dei pareri legali e tecnico-contabili acquisiti dalla Società, di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry". È quanto si legge in un passaggio del comunicato diffuso dalla Juventus in merito al caso plusvalenze in cui la società bianconera è coinvolta e sul quale la Procura di Torino ha notificato la chiusura delle indagini preliminari.