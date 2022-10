Juve, Iling-Junior è da blindare: rinnovo fino al 2026

TORINO - C ’ è poco da salvare di una Juve colata a picco anche a Lisbona contro il Benfica. Ed è tutto nello spezzone di partita che ha visto i bianconeri reagire d ’ istinto, sfruttando la leggerezza della banda di nati nel 2003: Fabio Miretti, Matias Soulé, soprattutto Samuel Iling-Junior. È proprio l' esterno inglese ad aver attirato su di sé la luce dei riflettori. Una bella scoperta anche per Max Allegri, che in questo momento di difficoltà può contare su giocatore in più che sta dimostrando di poterci stare (eccome) nel gruppo bianconero.

Allargando il ragionamento, alla Juve non resta altro da fare che blindarlo prima che sia troppo tardi: già, perché il contratto di Iling è in scadenza. Strappato nel 2020 all ’ Academy del Chelsea, ha firmato un triennale e sposato un progetto che prevedeva i primi due anni in Under 19 prima del salto in Next-Gen. A cui ha fatto subito seguito quello in prima squadra. Già da tempo è intanto iniziata la trattativa per il rinnovo di contratto, con ottimismo e reciproca soddisfazione, vicina la firma con scadenza posticipata al 2026 (o 2025 con opzione per una stagione in più). Ma ora bisogna stringere.