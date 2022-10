Rotazioni Juve, Allegri pensa a Milik-Kean

TORINO - Prove tecniche d'intesa. Domani a Lecce, infatti, Max Allegri potrebbe varare una nuova coppia d'attacco, quella composta da Arek Milik e Moise Kean. Tutto dipenderà ovviamente dalle condizioni di Dusan Vlahovic: pur senza concedersi il lusso di un turnover che la Juve non può permettersi, un turno di riposo per Vlahovic potrebbe rendersi necessario. Perché sempre il serbo è l'attaccante che più di tutti avrebbe bisogno di rifiatare, archiviata la fase in cui aveva invece bisogno di giocare per trovare ritmo e condizione, il rischio di un sovrautilizzo (solo Danilo ha giocato più minuti di lui, 1.340 contro 1.267) stava diventando concreto e proprio contro il Benfica è stato necessario fermarsi per evitare guai muscolari: nessuna lesione per lui, convocabile per Lecce (come Alex Sandro), ma per una volta Allegri potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina. Dando via libera quindi alla coppia Milik-Kean, salvo nuove allegrate come potrebbe essere quella di un Fabio Miretti sottopunta già dall’inizio.