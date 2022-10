Allegri e quella frase sul fallimento Juve dopo l'addio Champions. Le mosse per ripartire

Come se nulla fosse, o quasi. Massimiliano Allegri tende a ridimensionare la portata del crollo in Champions League, che resta comunque storico se è vero che la Juve, in questa disgraziata campagna europea, ha riscritto in negativo tutti i record perdendo quattro delle prime cinque partite del girone. «Nella vita capitano anche queste cose, ci sono squadre che sono state otto anni senza giocare in Champions…». Parata e risposta, quindi. Max non considera l’eliminazione un fallimento, ma per definire quanto successo «non trovo la parola adatta». «Noi dobbiamo pensare soltanto a lavorare come stiamo facendo, con impegno e dedizione. Tutto questo può capitare ma non bisogna andare in frustrazione, altrimenti non ne veniamo fuori». Guardia alta, insomma, perché i pericoli restano dietro l’angolo come oggi a Lecce, ennesimo snodo potenzialmente scivoloso e per di più affrontato in piena emergenza. «Gli alibi non mi piacciono, anche riguardo alle scelte fatte. Col senno del poi, sarebbe facile. Quando si prende una decisione è quella giusta poi, a distanza di tempo, si usano i “se”. Ma coloro che nella vita sono andati avanti con i “se”, non hanno mai fatto niente e sono in giro disperati per il mondo. Abbiamo fatto male in Champions, mentre in campionato siamo un po’ in ritardo, ma abbiamo il tempo per recuperare. Dobbiamo concentrarci solo sulle partite che mancano da qui alla sosta poi, dopo il Mondiale, recupereremo tutti i giocatori e sarà un’altra stagione».