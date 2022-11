Ospite speciale, stasera, a Torino per la partita di Champions tra Juventus e Psg. A tifare per i bianconeri anche l'ex pilota spagnolo Jorge Lorenzo. La Juventus gli ha regalato una maglia bianconera con il 99, il numero a lui caro, e poi ha pubblicato la foto sui social. Insieme a un video in cui Lorenzo ha augurato "buona fortuna" per la partita di stasera.