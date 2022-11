Lo sfottò del tifoso del Psg dopo la sconfitta della Juve: il video diventa virale

TORINO - La sconfitta contro il Psg all'Allianz Stadium non è costata cara alla Juve, che ha raggiunto comunque l'obiettivo Europa League. Rimane comunque l'amarezza e la delusione per la figuraccia nel girone, chiuso con solo una vittoria e ben cinque sconfitte. La prestazione contro i francesi è stata messa subito nel mirino dei social, che hanno ironizzato sul club bianconero con meme e video. Tra questi, è diventato virale quello di un tifoso del Psg allo stadio, che ha deriso la curva bianconera mostrando il logo dell'Europa League attraverso il suo telefono. Il tifoso ha poi pubblicato il video taggando l'account ufficiale dell'Europa League, a sottolineare ancor di più il suo sfottò.