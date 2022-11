Fagioli e lo sgarbo a Messi

TORINO - C'è Leo Messi che si allunga il pallone, Nicolò Fagioli interrompe la corsa per seguire il proprio uomo e cambia direzione, anticipa il fuoriclasse argentino con uno scavetto e fa ripartire l'azione. A leggerla così sembra un'azione da videogioco, in realtà è forse lo spezzone di Juve-Psg diventato più virale in assoluto sui social fin dal termine della partita di Champions, anche più delle giocate da fenomeno di Kylian Mbappé. Un estratto del repertorio di Fagioli, diventato all'improvviso uno degli uomini del momento in casa Juve dopo un avvio di stagione vissuto in realtà da ultimo della classe: fino all'intervallo di Lecce aveva disputato appena 59 minuti distribuiti in quattro scampoli di partita, poi l'opportunità tanto attesa è arrivata e lui ha saputo sfruttarla al meglio. Un gol da tre punti in campionato, e che gol, alla Del Piero, il suo idolo. Ma anche una prestazione di qualità e sostanza, al fianco di Adrien Rabiot in una mediana a due. Poi la conferma contro il Psg in Champions, quando era chiamato alla prova più dura: Max Allegri lo aveva detto alla vigilia, non è tanto difficile arrivare quanto confermarsi. E Fagioli ha saputo fare anche meglio che in campionato, vincendo il personalissimo duello con Vitinha al termine di una prestazione completa sotto ogni punto di vista: 97% di passaggi riusciti, il 100% di lanci lunghi riusciti, 3 passaggi chiave, 6 duelli vinti su 9, 2 contrasti, 1 pallone intercettato (quello su Messi, appunto...). Numeri che confermano solamente quanto dal vivo aveva già lasciato intendere, in questa Juve ci può stare anche lui. Magari non come prima scelta, ma nemmeno come ultimo della classe.