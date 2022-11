Rinnovo Iling-Junior: ora la Juve deve accelerare

TORINO - Fino a un paio di settimane fa, Samuel Iling-Junior era solo uno dei talenti di maggior prospettiva della Juventus Next Gen. Poi il doppio exploit contro Benfica e Lecce ha stravolto il suo status. Tanto da trasformare il suo infortunio un altro bel problema per Max Allegri in vista dell'ultimo tour de force prima del Mondiale. Tanto da rendere il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno una priorità assoluta per la Juve, anche perché ora chi da prima seguiva Iling con interesse ha capito quanto possa essere già pronto.