Juve, Allegri in emergenza: Vlahovic, Chiesa e McKennie ko

Emergenza punte per la Juventus. In vista della trasferta sul campo del Verona, valevole per la quattordicesima giornata di serie A, Massimiliano Allegri sarà costretto a rinunciare a diversi elementi del reparto offensivo. Quasi certo infatti il forfait di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è ancora alle prese con i postumi dalla pubalgia e non dovrebbe essere rischiato. Allegri proverà a recuperarlo in vista della gara contro la Lazio, l'ultima prima della sosta per il Mondiale.