Briatore attacca la Juve: "Un mese fa in campo c'era gente che..."

“Un mese fa c’era in campo gente che non camminava e non correva". Così Flavio Briatore, imprenditore e noto tifoso della Juventus, esprime il suo giudizio sulla prima parte di stagione, tutt'altro che esaltante, della 'Vecchia Signora'. Intervenuto durante la trasmissione 'Un giorno da Pecora' su Radio 1, il 72enne di Verzuolo riconosce però ad Allegri il merito di aver ricompattato l'ambiente dopo la cocente eliminazione in Champions League e di aver ritrovato il 'dna Juve' nel recente derby d'Italia vinto contro l'Inter.