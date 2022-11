AllegriIn Champions

Restituiti. I due punti che il Var aveva sottratto alla Juve con la Salernitana sono tornati a casa da Verona. Nel calcio un’ingiustizia saldata non fa però compensazione perché di mezzo c’è sempre un terzo che lo prende in quel posto , nell’occasione il Verona di Bocchetti al quale il punto avrebbe fatto bene quanto l’acqua all’assetato. Il rigore non concesso al Verona - pallone sul braccio largo di Danilo in caduta - ha alimentato più di una discussione e imbarazzato più di un commentatore durante e dopo la partita. Quel che è certo, se Di Bello l’avesse accordato nessuno avrebbe potuto opporsi (vedasi eccezione dell’articolo 12).

La versione del pallone “inaspettato” mi riporta a precedenti in cui il difendente è stato punito nonostante l’”imprevedibilità” del contatto. Come spiega il nostro specialista Pinna, il regolamento dice una cosa, ma in casi come questo è interpretabile e allora viva viva la soggettività e la confusione che ne deriva. Giusta invece la cancellazione - grazie al Var - del secondo rigore (Bonucci è in anticipo), peraltro assegnato erroneamente dall’arbitro. Sono partito da un episodio discutibile e in effetti discusso perché la gara in sé non è stata granché sul piano tecnico: il Verona ci ha messo il cuore, la Juve l’attenzione, l’impegno. Tutta la sua importanza risiede nel risultato che consente a Max di allungare la serie positiva in campionato aprendo a scenari più ambiziosi.

Quelli che... #AllegriOut adesso sono out. Perché Allegri è “in”. In zona Champions, in pieno recupero di fiducia, credibilità e giocatori. La Juve non esprime ancora un buon calcio, ma il chissenefrega del livornese risuona da Torino a Palermo, da Genova a Udine: lui ha il dovere di fare risultato, l’estetica la considera figlia della qualità degli interpreti e non degli schemi, che sono tuttavia il suo pane. Il cinismo, la praticità, la sofferenza e soprattutto le conoscenze sono i valori che coltiva con decisione.

In fondo Max ragiona e si comporta come Mourinho, e come Mourinho, nelle difficoltà ricorre a intuizioni e invenzioni, accelerando ad esempio alcuni percorsi di crescita la cui tempistica in situazioni normali avrebbe voluto e potuto rispettare. Penso a quelli di Miretti e a Fagioli del quale già tre anni fa diceva cose splendide. Miretti e Fagioli sono lo Zalewski, il Volpato e il Bove di José che, visto come gli gira ultimamente, presto sarà costretto a lanciare anche Tahirovic.

Per quello che abbiamo visto fino ad oggi, anche in Champions, dove è stata disastrosa, questa Juve non sembra in grado di disturbare la corsa del Napoli: l’obiettivo praticabile è il posto nell’Europa che conta. Anche i rientri a tempo pieno di Vlahovic, Pogba, Chiesa e Di Maria - da gennaio in avanti - non dovrebbero essere sufficienti.