Juve verso la Lazio: Vlahovic e Chiesa lavorano parzialmente in gruppo

Tra due giorni arriva la Lazio all'Allianz Stadium, ultima partita prima della pausa per i campionati del mondo in Qatar. Si gioca alle 20.45 e la Juve ha l'obiettivo di ottenere la sesta vittoria consecutiva e di sorpassare i biancocelesti allenati dall'ex, Maurizio Sarri . Si va di corsa alla Continassa, insomma, e oggi c'è stato allenamento a poche ore dal blitz vincente del Bentegodi di Verona firmato Moise Kean .

Questa mattina, al Training Center, chi è sceso in campo contro il Verona di Bocchetti ha fatto lavoro prevalentemente di scarico, il resto della squadra ha lavorato sul possesso palla per lo sviluppo della manovra, con partitella finale e lavoro specifico per i difensori. Con sette gol al passivo, al momento quella bianconera è la miglior difesa del campionato e arriva da cinque clean sheet consecutivi.

Massimiliano Allegri spera di recuperare qualcuno per la partita contro la Lazio, oggi Chiesa e Vlahovic hanno lavorato parzialmente con il gruppo. Ma è ancora presto per fare pronostici sulla loro presenza, almeno in panchina, domenica sera. Domani, giornata di vigilia, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa dall'Allianz Stadium alle 19.