Vlahovic, effetto Qatar: la Juve lo aspetta al top

TORINO - Qualcuno che storce il naso ci sarà, dentro e fuori dalla Continassa. Sapere che Dusan Vlahovic sta meglio è ovviamente una bella notizia per tutti. Così come sapere che si allena regolarmente con la Serbia fin dal suo arrivo, che salvo nuovi imprevisti sarà anche titolare già al debutto con il Brasile previsto per giovedì 24 novembre. Ma riavvolgendo il nastro, considerando le cinque partite consecutive saltate invece con la Juve a causa di quella pubalgia che non gli dava tregua, c'è anche qualcuno che storce il naso. Un po' come fatto guardando le magie di Angel Di Maria con la maglia dell'Argentina nell'amichevole di ieri della Seleccion: subito titolare El Fideo, subito tirato a lucido pur essendo tornato a disposizione solo nelle ultime settimane e mai per più di uno spezzone agli ordini di Max Allegri. Che a proposito di Vlahovic, ancora a ridosso del match con la Lazio, aveva dichiarato non senza amarezza: «Non se la sente, non sta bene. Ha effettuato una parte dell'allenamento e sta fuori. Il Mondiale non è un fattore, bisogna essere fatalisti. Magari al primo allenamento uno si ferma e salta il mondiale lo stesso, non penso a lui ma parlo in generale. Abbiamo parlato, non è sereno, portarlo in panchina servirebbe solo se riuscisse a essere d'aiuto alla squadra. Ora non è nelle condizioni». Punto. Domenica non era nelle condizioni nemmeno per uno spezzone con la Lazio, lunedì era già considerato pronto dal ct Dragan Stojkovic, che dichiarava così a proposito di Vlahovic e dell'altro attaccante titolare Aleksandar Mitrovic: «A nessun allenatore piace quando i suoi giocatori sono infortunati, sono fuori dalla squadra da un periodo lungo. Credo che saranno pronti, ci stiamo lavorando. Non ho dubbi che faranno del loro meglio per essere pronti».