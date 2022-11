Chi è Gianluca Ferrero, il nuovo presidente della Juve

Gianluca Ferrero è il nome scelto da Exor come nuovo presidente della Juventus. La holding della famiglia Agnrelli comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del cda entro i termini di legge, cioè 25 giorni prima dell'assemblea del 18 gennaio. "Consigliere d'impresa, sindaco, membro di consigli e comitati di numerose società, Ferrero ha maturato una significativa esperienza e le necessarie competenze tecniche, nonché una genuina passione per la società bianconera, che lo rendono la persona più qualificata per ricoprire questo ruolo", scrive Exor.